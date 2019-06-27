U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Г.Монфис VS П.Андухар
2 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Пабло Андухар
U.S. Open Мужчины - 02 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг13
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Монфис✓
65
77
6
66
6
Д.Шаповалов
77
64
4
78
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис✓
6
6
6
М.Копил
3
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис✓
77
6
6
А.Рамос
62
4
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
67
3
Ф.Тиафо✓
79
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Надаль✓
Г.Монфис
A
Больше матчей
Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг70
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Андухар✓
6
6
6
А.Бублик
4
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар✓
6
6
6
Л.Сонего
2
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
6
61
5
7
2
П.Андухар✓
3
77
7
5
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес✓
6
1
7
П.Андухар
4
6
5
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар✓
6
6
Н.Ярри
4
2
Больше матчей
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