U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Сонего VS М.Гранольерс

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Лоренцо Сонего - Марсель Гранольерс

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Марсель Гранольерс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лоренцо Сонего
Лоренцо
Сонего
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
49
Последние матчи
Больше матчей
Марсель Гранольерс
Марсель
Гранольерс
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
91
Последние матчи
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