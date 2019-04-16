U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Сонего VS М.Гранольерс
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Лоренцо Сонего - Марсель Гранольерс
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Марсель Гранольерс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лоренцо
Сонего
Сонего
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)73
- Возраст24
ATP рейтинг49
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено✓
79
6
Л.Сонего
67
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
1
4
Л.Сонего✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос✓
7
6
Л.Сонего
5
4
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим✓
6
78
Л.Сонего
3
66
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Вердаско
4
4
Л.Сонего✓
6
6
Больше матчей
Марсель
Гранольерс
Гранольерс
Испания
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)77
- Возраст33
ATP рейтинг91
Последние матчи
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Фоньини✓
4
6
6
М.Гранольерс
6
3
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Гомес
0
1
М.Гранольерс✓
6
6
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Гранольерс
65
6
4
А.Бублик✓
77
3
6
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Зверев
3
0
М.Гранольерс✓
6
6
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Гранольерс✓
6
78
Д.Томпсон
2
66
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