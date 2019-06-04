U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Вавринка VS Ж.Шарди

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Стэн Вавринка - Жереми Шарди

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Жереми Шарди на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стэн Вавринка
Стэн
Вавринка
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
24
Последние матчи
Больше матчей
Жереми Шарди
Жереми
Шарди
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
74
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Рублев одолел Вавринку и, вероятно, встретится с Федерером

АТР Masters Цинциннати
14/08/2019
play
Видео

Хачанов не заметил Вавринку, реализовав матчбол идеальным по точности ударом с лета

ATP Masters Монреаль
08/08/2019
play
Видео

Судья окликнул Николя Маю во время подачи, и тот чуть не сорвал спину

ATP Queen's
20/06/2019

«Ролан Гаррос»: Вавринка – Федерер

Ролан Гаррос
04/06/2019