U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Вавринка VS Ж.Шарди
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Стэн Вавринка - Жереми Шарди
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Жереми Шарди на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стэн
Вавринка
Вавринка
Швейцария
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)81
- Возраст34
ATP рейтинг24
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка✓
6
77
4
6
Я.Синнер
3
64
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
4
4
А.Рублев✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
7
4
64
С.Вавринка✓
5
6
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов✓
6
63
6
С.Вавринка
4
77
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка✓
6
6
Г.Димитров
4
4
Больше матчей
Жереми
Шарди
Шарди
Франция
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст32
ATP рейтинг74
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
78
1
4
Ж.Шарди✓
3
6
66
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
2
A
Ф.Тиафо✓
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
R.Sarmiento
1
65
Ж.Шарди✓
6
77
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рамос✓
6
6
Ж.Шарди
3
4
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди✓
3
6
6
Д.Лайович
6
4
3
Больше матчей
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