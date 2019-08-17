U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Р.Федерер VS ...
30 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Роджер Федерер - ...
U.S. Open Мужчины - 30 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 30 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер✓
3
6
6
6
Д.Джумхур
6
2
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Федерер✓
4
6
6
6
С.Нагал
6
1
2
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Федерер
3
4
А.Рублев✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер✓
6
6
Х.Лондеро
3
4
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Н.Джокович✓
77
1
77
4
137
Р.Федерер
65
6
64
6
123
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