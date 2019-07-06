U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Кукушкин VS Р.Баутиста

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Михаил Кукушкин - Роберто Баутиста

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Михаил Кукушкин
Михаил
Кукушкин
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
47
Последние матчи
Больше матчей
Роберто Баутиста
Роберто
Баутиста
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
10
Последние матчи
Больше матчей

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