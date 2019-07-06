U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Кукушкин VS Р.Баутиста
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Михаил Кукушкин - Роберто Баутиста
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг47
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Маннарино✓
6
6
М.Кукушкин
1
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
4
4
А.Маннарино✓
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Кукушкин
1
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Д.Шварцман✓
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кукушкин✓
7
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К.Норри
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин✓
7
6
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5
2
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Роберто
Баутиста
Баутиста
Испания
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст31
ATP рейтинг10
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Баутиста
62
6
2
Р.Гаске✓
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3
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АТР Masters Цинциннати
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3-й раунд
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2
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Ф.Тиафо
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1
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3
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АТР Masters Цинциннати
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Первый раунд
Х.Хуркач
66
3
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78
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ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис✓
6
3
77
Р.Баутиста
4
6
62
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