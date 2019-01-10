U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Б.Фратанджело VS Ж.Симон

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Бьорн Фратанджело - Жиль Симон

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьорн Фратанджело - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Бьорн Фратанджело
Бьорн
Фратанджело
СШАСША
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
117
Последние матчи
Больше матчей
Жиль Симон
Жиль
Симон
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
40
Последние матчи
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