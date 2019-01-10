U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Фратанджело VS Ж.Симон
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Бьорн Фратанджело - Жиль Симон
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бьорн Фратанджело - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бьорн
Фратанджело
Фратанджело
США
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)79
- Возраст26
ATP рейтинг117
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Фратанджело
6
3
2
Ю.Умбер✓
3
6
6
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Первый раунд
А.Вайнтрауб
0
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Б.Фратанджело✓
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3
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Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг40
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