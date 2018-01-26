U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Х.Чон VS Э.Эскобедо
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Хён Чон - Эрнесто Эскобедо
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Эрнесто Эскобедо на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хён
Чон
Чон
Южная Корея
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст23
ATP рейтинг170
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6
61
2
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Эрнесто
Эскобедо
Эскобедо
США
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст23
ATP рейтинг206
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