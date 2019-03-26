U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
И.Карлович VS Ф.Тиафо
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Иво Карлович - Френсис Тиафо
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Иво Карлович - Френсис Тиафо на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Иво
Карлович
Карлович
Хорватия
- Рост (м)2.11
- Вес (кг)104
- Возраст40
ATP рейтинг79
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
5
64
Я.Штруфф✓
7
77
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Фратанджело✓
6
614
77
И.Карлович
4
716
65
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
66
67
Г.Андреоцци✓
78
79
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Карлович
3
78
3
77
4
Т.Фаббиано✓
6
66
6
64
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Арнабольди
4
4
64
И.Карлович✓
6
6
77
Больше матчей
Френсис
Тиафо
Тиафо
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)77
- Возраст21
ATP рейтинг45
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Тиафо
6
61
1
Х.Хуркач✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Крайинович
2
0
A
Ф.Тиафо✓
6
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
2
A
Ф.Тиафо✓
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
3
6
1
Р.Баутиста✓
6
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
67
3
Ф.Тиафо✓
79
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
09/05/2019
Хайлайты матча «Мастерса» в Мадриде между Рафаэлем Надалем и Френсисом Тиафо – видео
ATP Masters Мадрид
Видео
29/03/2019
Денис Шаповалов и Френсис Тиафо показали совершенство игры с лета – это какое-то безумие
ATP Masters Майами