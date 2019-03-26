U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

И.Карлович VS Ф.Тиафо

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Иво Карлович - Френсис Тиафо

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Иво Карлович - Френсис Тиафо на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Иво Карлович
Иво
Карлович
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    2.11
  • Вес (кг)
    104
  • Возраст
    40
ATP рейтинг
79
Последние матчи
Больше матчей
Френсис Тиафо
Френсис
Тиафо
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
45
Последние матчи
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