U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Куэвас VS К.Майхрзак

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Пабло Куэвас - Камиль Майхрзак

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Камиль Майхрзак на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Куэвас
Пабло
Куэвас
УругвайУругвай
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
53
Последние матчи
Больше матчей
Камиль Майхрзак
Камиль
Майхрзак
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
94
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Издевательский удар Куэваса между ног – видео

ATP Эшторил
05/05/2019
play
Видео

Удивительный розыгрыш Куэваса и Оже-Альяссима, который с замедленными кадрами смотрится еще сочнее

ATP Рио-де-Жанейро
24/02/2019
play
Видео

Пабло Куэвас бросил ракетку в надежде отбить мяч и отправил ее на трибуны

ATP Рио-де-Жанейро
24/02/2019

Хён Чон стал первым в истории «Мастерсов» четвертьфиналистом из Южной Кореи

ATP Masters Индиан-Уэллс
14/03/2018