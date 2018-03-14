U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Куэвас VS К.Майхрзак
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Пабло Куэвас - Камиль Майхрзак
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Куэвас - Камиль Майхрзак на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Куэвас
Куэвас
Уругвай
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг53
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Сок
4
5
65
П.Куэвас✓
6
7
77
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Рууд✓
6
77
П.Куэвас
3
64
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Новак
77
0
2
П.Куэвас✓
61
6
6
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим✓
6
77
П.Куэвас
3
63
ATP Бастад
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Куэвас
4
4
Ф.Дельбонис✓
6
6
Больше матчей
Камиль
Майхрзак
Майхрзак
Польша
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)74
- Возраст23
ATP рейтинг94
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Ярри
77
65
66
6
4
К.Майхрзак✓
62
77
78
1
6
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Эбден✓
77
6
К.Майхрзак
65
3
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер✓
6
65
6
К.Майхрзак
4
77
3
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Майхрзак
4
4
4
Ф.Вердаско✓
6
6
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Майхрзак
6
78
0
2
0
A
К.Нисикори✓
3
66
6
6
3
Больше матчей
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24/02/2019
Удивительный розыгрыш Куэваса и Оже-Альяссима, который с замедленными кадрами смотрится еще сочнее
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Видео
24/02/2019
Пабло Куэвас бросил ракетку в надежде отбить мяч и отправил ее на трибуны
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