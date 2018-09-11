U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Г.Лааксонен VS М.Чеккинато
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Комментарии
Онлайн - Генри Лааксонен - Марко Чеккинато
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Генри Лааксонен - Марко Чеккинато на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Генри
Лааксонен
Лааксонен
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст27
ATP рейтинг119
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ли✓
77
6
Г.Лааксонен
64
1
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
0
3
А.Рамос✓
6
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
61
5
Н.Ярри✓
77
7
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович✓
6
6
6
Г.Лааксонен
1
4
3
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен✓
6
6
77
П.Мартинес
1
0
64
Больше матчей
Марко
Чеккинато
Чеккинато
Италия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст26
ATP рейтинг66
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чеккинато
77
4
3
Д.Миллман✓
65
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато✓
77
1
А.Бублик
63
0
A
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур✓
65
6
6
М.Чеккинато
77
1
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
6
65
4
Д.Шварцман✓
3
77
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Шарди✓
710
7
М.Чеккинато
68
5
Больше матчей
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15/01/2019
Участники договорняка в 2016-м проиграли на Australian Open, ведя в 2 сета. Неужели опять слив?
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