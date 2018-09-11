U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Г.Лааксонен VS М.Чеккинато

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Генри Лааксонен - Марко Чеккинато

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Генри Лааксонен - Марко Чеккинато на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Генри Лааксонен
Генри
Лааксонен
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
119
Последние матчи
Больше матчей
Марко Чеккинато
Марко
Чеккинато
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
66
Последние матчи
Больше матчей

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