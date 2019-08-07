U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Хоан VS Н.Кирьос
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Антуан Хоан - Ник Кирьос
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антуан Хоан - Ник Кирьос на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Антуан
Хоан
Хоан
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)71
- Возраст23
ATP рейтинг104
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан✓
3
6
66
6
6
Л.Майер
6
2
78
1
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Первый раунд
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77
6
Д.Джумхур
4
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65
3
Больше матчей
Ник
Кирьос
Кирьос
Австралия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст24
ATP рейтинг30
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