U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Н.Джокович VS Х.Лондеро
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Новак Джокович - Хуан Лондеро
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Новак
Джокович
Джокович
Сербия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг1
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Джокович✓
6
6
6
Р.Карбаллес
4
1
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Джокович
6
3
3
Д.Медведев✓
3
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович✓
77
6
Л.Пуй
62
1
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович✓
6
6
П.Каррено
3
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович✓
7
6
С.Куэрри
5
1
Больше матчей
Хуан
Лондеро
Лондеро
Аргентина
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст26
ATP рейтинг56
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
6
1
63
5
Х.Лондеро✓
3
6
77
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер✓
6
6
Х.Лондеро
3
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
63
3
Х.Лондеро✓
77
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Лондеро
4
6
3
С.Квон✓
6
3
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
6
2
3
Х.Лондеро✓
3
6
6
Больше матчей
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