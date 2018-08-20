U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Г.Димитров VS ...
30 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Григор Димитров - ...
U.S. Open Мужчины - 30 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Григор Димитров - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 30 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг78
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
A
Г.Димитров✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
1
77
4
3
Г.Димитров✓
6
62
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
7
4
64
С.Вавринка✓
5
6
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка✓
6
6
Г.Димитров
4
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Димитров
4
2
Г.Пелья✓
6
6
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