U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Г.Монфис VS М.Копил
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Мариус Копил
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Мариус Копил на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг13
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис✓
77
6
6
А.Рамос
62
4
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
67
3
Ф.Тиафо✓
79
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Надаль✓
Г.Монфис
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис✓
6
3
77
Р.Баутиста
4
6
62
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Хуркач
4
0
Г.Монфис✓
6
6
Больше матчей
Мариус
Копил
Копил
Румыния
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)86
- Возраст28
ATP рейтинг93
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Умбер
3
7
611
6
1
М.Копил✓
6
5
713
4
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено✓
6
63
6
М.Копил
3
77
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил✓
6
3
6
М.Клижан
4
6
3
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич✓
77
77
М.Копил
64
64
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Торпегор
1
7
3
М.Копил✓
6
5
6
Больше матчей
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