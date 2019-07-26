U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд

А.Зверев VS Д.Шварцман

2 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Александр Зверев - Диего Шварцман

U.S. Open Мужчины - 02 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - Диего Шварцман на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Александр Зверев
Александр
Зверев
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей
Диего Шварцман
Диего
Шварцман
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей

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