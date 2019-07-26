U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд
А.Зверев VS Д.Шварцман
2 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Александр Зверев - Диего Шварцман
U.S. Open Мужчины - 02 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - Диего Шварцман на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Зверев✓
64
77
6
77
А.Бедене
77
64
3
63
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев✓
6
3
6
2
6
Ф.Тиафо
3
6
2
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Зверев✓
6
6
3
4
6
Р.Албот
1
3
6
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
77
2
4
М.Кечманович✓
64
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов✓
6
6
А.Зверев
3
3
Больше матчей
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг21
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман✓
6
6
6
Т.Сандгрен
4
1
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шварцман✓
6
6
6
Е.Герасимов
4
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман✓
6
78
6
Р.Хасе
3
66
0
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман
66
3
Р.Гаске✓
78
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
4
2
Д.Шварцман✓
6
6
Больше матчей
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