U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Вердаско VS Т.Камке
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Фернандо Вердаско - Тобиас Камке
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фернандо Вердаско - Тобиас Камке на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг34
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
4
0
A
Б.Пэр✓
6
0
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Вердаско
4
4
Л.Сонего✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско✓
6
79
Й.Ковалик
4
67
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рамос✓
6
77
Ф.Вердаско
4
64
ATP Бастад
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рамос✓
6
6
Ф.Вердаско
2
4
Больше матчей
Тобиас
Камке
Камке
Германия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг231
Последние матчи
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Эбден✓
4
78
6
Т.Камке
6
66
4
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Камке✓
77
7
А.Маннарино
65
5
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
3
3
Т.Камке✓
6
6
ATP Монпелье
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Медведев✓
6
77
Т.Камке
2
63
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Зверев✓
6
77
Т.Камке
3
65
Больше матчей
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