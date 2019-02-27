U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Вердаско VS Т.Камке

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Фернандо Вердаско - Тобиас Камке

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фернандо Вердаско - Тобиас Камке на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фернандо Вердаско
Фернандо
Вердаско
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
34
Последние матчи
Больше матчей
Тобиас Камке
Тобиас
Камке
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
231
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Даниил Медведев рассказал о лютой ненависти к Роджеру Федереру

ATP Лондон
17/06/2019

Рафаэль Надаль побил личный рекорд – АТР «Мастерс» Рим, теннис

ATP Masters Рим
17/05/2019

Смотри матч Хачанова с Вердаско на Eurosport 1 – ATP Мадрид

ATP Masters Мадрид
08/05/2019
play
Видео

Худшая подача в карьере Вердаско, которая будет сниться в кошмарах ему и фанатам с нижнего яруса

ATP Дубай
27/02/2019