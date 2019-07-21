U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 1/4 финала

М.Берреттини VS Г.Монфис

4 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Маттео Берреттини - Гаэль Монфис

U.S. Open Мужчины - 04 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Гаэль Монфис на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
25
Последние матчи
Больше матчей
Гаэль Монфис
Гаэль
Монфис
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей

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