U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 1/4 финала
М.Берреттини VS Г.Монфис
4 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Маттео Берреттини - Гаэль Монфис
U.S. Open Мужчины - 04 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Гаэль Монфис на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг25
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Рублев
1
4
66
М.Берреттини✓
6
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Берреттини✓
6
6
63
77
А.Попырин
4
4
77
62
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини✓
7
77
4
6
Д.Томпсон
5
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини✓
6
6
2
6
Р.Гаске
4
3
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
63
3
Х.Лондеро✓
77
6
Больше матчей
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг13
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Монфис✓
6
6
6
П.Андухар
1
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Монфис✓
65
77
6
66
6
Д.Шаповалов
77
64
4
78
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис✓
6
6
6
М.Копил
3
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис✓
77
6
6
А.Рамос
62
4
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
67
3
Ф.Тиафо✓
79
6
Больше матчей
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