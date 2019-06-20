U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Шаповалов VS Ф.Оже-Альяссим
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Денис Шаповалов - Феликс Оже-Альяссим
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Шаповалов - Феликс Оже-Альяссим на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг33
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Х.Хуркач✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
3
64
Д.Шаповалов✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
2
3
Д.Шаповалов✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен
2
4
Д.Шаповалов✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шаповалов
4
4
Л.Пуй✓
6
6
Больше матчей
Феликс
Оже-Альяссим
Оже-Альяссим
Канада
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)84
- Возраст19
ATP рейтинг19
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кечманович✓
6
6
Ф.Оже-Альяссим
3
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Хачанов✓
67
7
6
Ф.Оже-Альяссим
79
5
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим✓
6
3
0
М.Раонич
3
6
0
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим✓
6
63
77
В.Поспишил
2
77
63
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Чилич✓
6
6
Ф.Оже-Альяссим
3
4
Больше матчей
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