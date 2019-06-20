U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Шаповалов VS Ф.Оже-Альяссим

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Денис Шаповалов - Феликс Оже-Альяссим

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Шаповалов - Феликс Оже-Альяссим на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Денис Шаповалов
Денис
Шаповалов
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
33
Последние матчи
Больше матчей
Феликс Оже-Альяссим
Феликс
Оже-Альяссим
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    19
ATP рейтинг
19
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Шаповалов остановил Рублева в четвертьфинале – Андрей снова много мазал и ругался

ATP Уинстон-Сэйлем
24/08/2019

Карен Хачанов и Даниил Медведев вышли в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

ATP Masters Монреаль
09/08/2019

Ник Кирьос назвал судей и зрителей идиотами после поражения в Лондоне

ATP Лондон
21/06/2019
play
Видео

Идеальный твинер Кирьоса, которым хочется наслаждаться снова и снова

ATP Queen's
20/06/2019