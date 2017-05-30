U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Й.Ковалик VS А.Бедене

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Йозеф Ковалик - Альяж Бедене

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йозеф Ковалик - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Йозеф Ковалик
Йозеф
Ковалик
СловакияСловакия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
-
Последние матчи
Больше матчей
Альяж Бедене
Альяж
Бедене
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
80
Последние матчи
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