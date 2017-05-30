U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Й.Ковалик VS А.Бедене
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Йозеф Ковалик - Альяж Бедене
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йозеф Ковалик - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Йозеф
Ковалик
Ковалик
Словакия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг-
Последние матчи
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско✓
6
79
Й.Ковалик
4
67
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик✓
61
6
6
Г.Гарсия-Лопес
77
2
3
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
63
4
Ж.Соуза✓
77
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
1
3
1
Р.Хасе✓
6
6
6
ATP Анталья
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Троицки✓
77
6
Й.Ковалик
63
4
Больше матчей
Альяж
Бедене
Бедене
Словения
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст30
ATP рейтинг80
Последние матчи
ATP Умаг
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бедене
7
3
3
Д.Лайович✓
5
6
6
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене✓
77
6
Я.Синнер
63
3
ATP Умаг
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
3
2
А.Бедене✓
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини✓
3
6
6
77
А.Бедене
6
3
2
63
ATP Лондон
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
3
63
М.Раонич✓
6
77
Больше матчей
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