Онлайн - Йозеф Ковалик - Альяж Бедене

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йозеф Ковалик - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.