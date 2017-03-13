U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Попырин VS Ф.Дельбонис
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Алексей Попырин - Федерико Дельбонис
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Попырин - Федерико Дельбонис на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алексей
Попырин
Попырин
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
ATP рейтинг105
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович✓
77
6
А.Попырин
65
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Монтейро
7
4
67
А.Попырин✓
5
6
79
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кечманович✓
78
6
А.Попырин
66
3
ATP Атланта
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Норри✓
7
6
А.Попырин
5
4
ATP Атланта
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Попырин✓
7
6
П.Эрбер
5
3
Больше матчей
Федерико
Дельбонис
Дельбонис
Аргентина
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)88
- Возраст28
ATP рейтинг67
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Гаске✓
7
77
Ф.Дельбонис
5
61
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Дельбонис
64
77
64
Л.Сонего✓
77
64
77
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Дельбонис
4
62
А.Зверев✓
6
77
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
77
63
2
Ф.Дельбонис✓
65
77
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Ярри✓
6
6
Ф.Дельбонис
3
2
Больше матчей
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