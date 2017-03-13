U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Попырин VS Ф.Дельбонис

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Алексей Попырин - Федерико Дельбонис

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Попырин - Федерико Дельбонис на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алексей Попырин
Алексей
Попырин
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
105
Последние матчи
Больше матчей
Федерико Дельбонис
Федерико
Дельбонис
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
67
Последние матчи
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