U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Бублик VS Т.Фаббиано
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Александр Бублик - Томас Фаббиано
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Бублик - Томас Фаббиано на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Бублик
Бублик
Казахстан
- Рост (м)1.97
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг75
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик✓
2
6
7
3
6
С.Хиральдо
6
0
5
6
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато✓
77
1
А.Бублик
63
0
A
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо✓
6
77
А.Бублик
1
65
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик✓
77
6
Б.Клан
65
3
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка✓
6
77
А.Бублик
3
61
Больше матчей
Томас
Фаббиано
Фаббиано
Италия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)69
- Возраст30
ATP рейтинг87
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано✓
6
3
6
6
Д.Тим
4
6
3
2
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
4
2
А.Рублев✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
67
6
1
Х.Мунар✓
79
1
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
1/4 финала
Т.Фаббиано
4
6
4
С.Штебе✓
6
2
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Сонего
62
6
1
Т.Фаббиано✓
77
3
6
Больше матчей
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