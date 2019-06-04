U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Б.Клан VS К.Нисикори
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Брэдли Клан - Кэй Нисикори
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Брэдли Клан - Кэй Нисикори на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Брэдли
Клан
Клан
США
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг108
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Монтейро
3
2
3
Б.Клан✓
6
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич✓
6
79
Б.Клан
3
67
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик✓
77
6
Б.Клан
65
3
ATP Атланта
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур✓
6
6
Б.Клан
4
4
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Клан✓
77
7
М.Копил
63
5
Больше матчей
Кэй
Нисикори
Нисикори
Япония
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг7
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Трунхеллити
1
1
A
К.Нисикори✓
6
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Нисикори
62
4
Й.Нисиока✓
77
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ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Гаске✓
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6
77
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78
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64
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Нисикори
6
1
4
4
Р.Федерер✓
4
6
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
К.Нисикори✓
6
3
6
6
М.Кукушкин
3
6
3
4
Больше матчей
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