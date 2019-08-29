U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
А.Рублев VS Н.Кирьос
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Андрей Рублев - Ник Кирьос
U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Ник Кирьос на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг43
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев✓
6
0
Ж.Симон
2
0
A
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Циципас
4
77
67
5
А.Рублев✓
6
65
79
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
3
64
Д.Шаповалов✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Куэрри
64
610
А.Рублев✓
77
712
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев✓
65
6
6
А.Рамос
77
3
1
Больше матчей
Ник
Кирьос
Кирьос
Австралия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст24
ATP рейтинг30
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Хоан
4
2
4
Н.Кирьос✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Джонсон
3
61
4
Н.Кирьос✓
6
77
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Кирьос
77
64
2
К.Хачанов✓
63
77
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос✓
7
6
Л.Сонего
5
4
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос
3
4
К.Эдманд✓
6
6
Больше матчей
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