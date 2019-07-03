U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Ф.Лoпес VS Й.Нисиока
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Фелисиано Лoпес - Йосихито Нисиока
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фелисиано Лoпес - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фелисиано
Лoпес
Лoпес
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)73
- Возраст37
ATP рейтинг61
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
4
3
4
Ф.Лoпес✓
3
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
3
1
A
Х.Хуркач✓
6
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес✓
6
1
7
П.Андухар
4
6
5
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман✓
64
77
6
Ф.Лoпес
77
62
3
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов✓
4
6
7
6
Ф.Лoпес
6
4
5
4
Больше матчей
Йосихито
Нисиока
Нисиока
Япония
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст23
ATP рейтинг59
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока✓
3
6
6
6
М.Джирон
6
4
4
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Й.Нисиока
A
Д.Гоффен✓
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Нисиока✓
7
6
А.Де Минаур
5
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Нисикори
62
4
Й.Нисиока✓
77
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Томпсон
5
7
4
Й.Нисиока✓
7
5
6
Больше матчей
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