U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Ф.Лoпес VS Й.Нисиока

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Фелисиано Лoпес - Йосихито Нисиока

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фелисиано Лoпес - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фелисиано Лoпес
Фелисиано
Лoпес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    37
ATP рейтинг
61
Последние матчи
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Йосихито Нисиока
Йосихито
Нисиока
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
59
Последние матчи
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