U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Ю.Умбер VS М.Копил
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Юго Умбер - Мариус Копил
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юго Умбер - Мариус Копил на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юго
Умбер
Умбер
Франция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
ATP рейтинг63
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Пэр✓
3
77
6
Ю.Умбер
6
62
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Фратанджело
6
3
2
Ю.Умбер✓
3
6
6
ATP Атланта
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Умбер
2
2
М.Кечманович✓
6
6
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Умбер✓
77
6
C.Gromley
62
2
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Изнер✓
64
77
6
Ю.Умбер
77
65
3
Больше матчей
Мариус
Копил
Копил
Румыния
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)86
- Возраст28
ATP рейтинг93
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено✓
6
63
6
М.Копил
3
77
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Копил✓
6
3
6
М.Клижан
4
6
3
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич✓
77
77
М.Копил
64
64
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Торпегор
1
7
3
М.Копил✓
6
5
6
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Клан✓
77
7
М.Копил
63
5
Больше матчей
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