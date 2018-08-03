U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Ю.Умбер VS М.Копил

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Юго Умбер - Мариус Копил

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юго Умбер - Мариус Копил на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Юго Умбер
Юго
Умбер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
63
Последние матчи
Больше матчей
Мариус Копил
Мариус
Копил
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
93
Последние матчи
Больше матчей

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