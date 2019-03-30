U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Изнер VS Г.Гарсия-Лопес
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Джон Изнер - Гильермо Гарсия-Лопес
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Изнер - Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джон
Изнер
Изнер
США
- Рост (м)2.08
- Вес (кг)108
- Возраст34
ATP рейтинг14
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П.Каррено✓
6
61
78
Д.Изнер
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Гильермо
Гарсия-Лопес
Гарсия-Лопес
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)80
- Возраст36
ATP рейтинг165
Последние матчи
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61
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6
Г.Гарсия-Лопес
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