U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Фаббиано VS Д.Тим
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Томас Фаббиано - Доминик Тим
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Томас Фаббиано - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Томас
Фаббиано
Фаббиано
Италия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)69
- Возраст30
ATP рейтинг87
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
4
2
А.Рублев✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
67
6
1
Х.Мунар✓
79
1
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
1/4 финала
Т.Фаббиано
4
6
4
С.Штебе✓
6
2
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Сонего
62
6
1
Т.Фаббиано✓
77
3
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано✓
6
7
С.Эрат
4
5
Больше матчей
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст25
ATP рейтинг4
Последние матчи
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев✓
6
6
Д.Тим
3
1
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Чилич
67
4
Д.Тим✓
79
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шаповалов
4
6
3
Д.Тим✓
6
3
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим✓
77
6
А.Рамос
6
1
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим✓
6
78
Л.Сонего
3
66
Больше матчей
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