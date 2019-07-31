U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Фаббиано VS Д.Тим

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Томас Фаббиано - Доминик Тим

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Томас Фаббиано - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Томас Фаббиано
Томас
Фаббиано
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
87
Последние матчи
Больше матчей
Доминик Тим
Доминик
Тим
АвстрияАвстрия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
4
Последние матчи
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