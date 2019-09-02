U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 1/4 финала

С.Вавринка VS Д.Медведев

3 сентября 2019 г. Начало после 18:00

Arthur Ashe Stadium
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Онлайн - Стэн Вавринка - Даниил Медведев

U.S. Open Мужчины - 03 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Даниил Медведев на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 03 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стэн Вавринка
Стэн
Вавринка
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
24
Последние матчи
Больше матчей
Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей

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