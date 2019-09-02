U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 1/4 финала
С.Вавринка VS Д.Медведев
3 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Arthur Ashe Stadium
Матч
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Онлайн - Стэн Вавринка - Даниил Медведев
U.S. Open Мужчины - 03 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стэн Вавринка - Даниил Медведев на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 03 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стэн
Вавринка
Вавринка
Швейцария
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)81
- Возраст34
ATP рейтинг24
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Джокович
4
5
1
A
С.Вавринка✓
6
7
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Вавринка✓
6
711
77
П.Лоренци
4
69
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка✓
6
6
63
6
Ж.Шарди
4
3
77
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка✓
6
77
4
6
Я.Синнер
3
64
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
4
4
А.Рублев✓
6
6
Больше матчей
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Кёпфер
6
3
2
62
Д.Медведев✓
3
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев✓
77
4
79
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
У.Дельен
3
5
7
3
Д.Медведев✓
6
7
5
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран
4
1
2
Д.Медведев✓
6
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев✓
77
6
Д.Гоффен
63
4
Больше матчей
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