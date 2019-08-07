U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Эдманд VS П.Андухар

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Кайл Эдманд - Пабло Андухар

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайл Эдманд - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кайл Эдманд
Кайл
Эдманд
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
31
Последние матчи
Больше матчей
Пабло Андухар
Пабло
Андухар
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
70
Последние матчи
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