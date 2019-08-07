U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Эдманд VS П.Андухар
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кайл Эдманд - Пабло Андухар
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кайл Эдманд - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кайл
Эдманд
Эдманд
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)83
- Возраст24
ATP рейтинг31
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7
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Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг70
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