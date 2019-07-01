U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Зверев VS Ф.Тиафо
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Александр Зверев - Френсис Тиафо
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - Френсис Тиафо на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Зверев✓
6
6
3
4
6
Р.Албот
1
3
6
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
77
2
4
М.Кечманович✓
64
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов✓
6
6
А.Зверев
3
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Басилашвили
5
7
65
А.Зверев✓
7
5
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
64
4
А.Зверев✓
77
6
Больше матчей
Френсис
Тиафо
Тиафо
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)77
- Возраст21
ATP рейтинг45
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
2
3
2
A
Ф.Тиафо✓
6
6
1
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Тиафо
6
61
1
Х.Хуркач✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Крайинович
2
0
A
Ф.Тиафо✓
6
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Шарди
2
A
Ф.Тиафо✓
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
3
6
1
Р.Баутиста✓
6
3
6
Больше матчей
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