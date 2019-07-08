U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Д.Изнер VS М.Чилич
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Джон Изнер - Марин Чилич
U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Изнер - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джон
Изнер
Изнер
США
- Рост (м)2.08
- Вес (кг)108
- Возраст34
ATP рейтинг14
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер✓
6
77
77
Я.Штруфф
3
64
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Изнер✓
6
6
6
Г.Гарсия-Лопес
3
4
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено✓
6
61
78
Д.Изнер
4
77
66
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
63
6
5
Д.Изнер✓
77
1
7
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин✓
6
6
Д.Изнер
3
4
Больше матчей
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Штебе
6
3
5
3
М.Чилич✓
4
6
7
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Клижан
3
2
66
М.Чилич✓
6
6
78
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич
4
66
Р.Албот✓
6
78
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Одиночный разряд
3-й раунд
М.Чилич
67
4
Д.Тим✓
79
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич✓
6
6
Д.Миллман
3
4
Больше матчей
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