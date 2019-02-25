U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

J.Brooksby VS Н.Басилашвили

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Jenson Brooksby - Николоз Басилашвили

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Jenson Brooksby - Николоз Басилашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Jenson Brooksby
Jenson
Brooksby
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
ATP рейтинг
-
Последние матчи
Николоз Басилашвили
Николоз
Басилашвили
ГрузияГрузия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
18
Последние матчи
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