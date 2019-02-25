U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
J.Brooksby VS Н.Басилашвили
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Jenson Brooksby - Николоз Басилашвили
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Jenson Brooksby - Николоз Басилашвили на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Jenson
Brooksby
Brooksby
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
ATP рейтинг-
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бердых
1
6
4
4
J.Brooksby✓
6
2
6
6
Николоз
Басилашвили
Басилашвили
Грузия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)79
- Возраст27
ATP рейтинг18
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
6
4
2
6
3
Н.Басилашвили✓
3
6
6
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рублев✓
64
6
6
Н.Басилашвили
77
4
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Басилашвили
5
7
65
А.Зверев✓
7
5
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили✓
2
6
6
Я.Штруфф
6
2
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Басилашвили✓
3
6
6
Д.Лайович
6
4
4
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое