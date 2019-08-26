U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

У.Дельен VS Д.Медведев

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Уго Дельен - Даниил Медведев

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Уго Дельен - Даниил Медведев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Уго Дельен
Уго
Дельен
БоливияБоливия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
84
Последние матчи
Больше матчей
Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
5
Последние матчи
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