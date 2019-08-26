U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
У.Дельен VS Д.Медведев
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Уго Дельен - Даниил Медведев
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Уго Дельен - Даниил Медведев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Уго
Дельен
Дельен
Боливия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)75
- Возраст26
ATP рейтинг84
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
3
4
6
3
A
У.Дельен✓
6
6
2
2
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Карбаллес✓
3
6
6
У.Дельен
6
3
2
ATP Гамбург
Одиночный разряд
Первый раунд
У.Дельен
4
3
Н.Басилашвили✓
6
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Лондеро✓
4
7
6
У.Дельен
6
5
3
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
У.Дельен✓
6
2
Э.Гулбис
2
1
A
Больше матчей
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран
4
1
2
Д.Медведев✓
6
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев✓
77
6
Д.Гоффен
63
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Джокович
6
3
3
Д.Медведев✓
3
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
2
3
Д.Медведев✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Медведев✓
6
6
Я.Штруфф
2
1
Больше матчей
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