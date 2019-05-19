U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Д.Шварцман VS Т.Сандгрен
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Диего Шварцман - Теннис Сандгрен
U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - Теннис Сандгрен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг21
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шварцман✓
6
6
6
Е.Герасимов
4
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман✓
6
78
6
Р.Хасе
3
66
0
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман
66
3
Р.Гаске✓
78
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
4
2
Д.Шварцман✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
62
3
Д.Шварцман✓
77
6
Больше матчей
Теннис
Сандгрен
Сандгрен
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст28
ATP рейтинг72
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен✓
6
64
6
6
В.Поспишил
3
77
3
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Тсонга
6
77
4
65
5
Т.Сандгрен✓
1
62
6
77
7
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Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен
2
4
Д.Шаповалов✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Сандгрен✓
710
7
Э.Маррей
68
5
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Даниэль✓
6
6
Т.Сандгрен
2
0
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