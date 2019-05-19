U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд

Д.Шварцман VS Т.Сандгрен

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Диего Шварцман - Теннис Сандгрен

U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - Теннис Сандгрен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Диего Шварцман
Диего
Шварцман
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей
Теннис Сандгрен
Теннис
Сандгрен
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
72
Последние матчи
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