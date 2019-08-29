U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд

Н.Джокович VS С.Вавринка

1 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Новак Джокович - Стэн Вавринка

U.S. Open Мужчины - 01 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Стэн Вавринка на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Новак Джокович
Новак
Джокович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
1
Последние матчи
Больше матчей
Стэн Вавринка
Стэн
Вавринка
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
24
Последние матчи
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