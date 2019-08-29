U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Н.Джокович VS С.Вавринка
1 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Новак Джокович - Стэн Вавринка
U.S. Open Мужчины - 01 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Стэн Вавринка на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Новак
Джокович
Джокович
Сербия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг1
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович✓
6
6
6
Д.Кудла
3
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович✓
6
77
6
Х.Лондеро
4
63
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Джокович✓
6
6
6
Р.Карбаллес
4
1
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Джокович
6
3
3
Д.Медведев✓
3
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович✓
77
6
Л.Пуй
62
1
Больше матчей
Стэн
Вавринка
Вавринка
Швейцария
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)81
- Возраст34
ATP рейтинг24
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Вавринка✓
6
711
77
П.Лоренци
4
69
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка✓
6
6
63
6
Ж.Шарди
4
3
77
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Вавринка✓
6
77
4
6
Я.Синнер
3
64
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Вавринка
4
4
А.Рублев✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
7
4
64
С.Вавринка✓
5
6
77
Больше матчей
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