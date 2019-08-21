U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Миллман VS Р.Надаль
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Джон Миллман - Рафаэль Надаль
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Миллман - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джон
Миллман
Миллман
Австралия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)79
- Возраст30
ATP рейтинг60
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Миллман
6
65
4
С.Джонсон✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Хасе
3
4
Д.Миллман✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чеккинато
77
4
3
Д.Миллман✓
65
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич✓
6
6
Д.Миллман
3
4
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман✓
64
77
6
Ф.Лoпес
77
62
3
Больше матчей
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Финал
Р.Надаль✓
6
6
Д.Медведев
3
0
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Надаль✓
Г.Монфис
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Надаль✓
2
6
6
Ф.Фоньини
6
1
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Надаль✓
6
6
Г.Пелья
3
4
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Надаль✓
78
6
Д.Эванс
66
4
Больше матчей
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