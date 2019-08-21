U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Миллман VS Р.Надаль

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Джон Миллман - Рафаэль Надаль

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Миллман - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Джон Миллман
Джон
Миллман
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
60
Последние матчи
Больше матчей
Рафаэль Надаль
Рафаэль
Надаль
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей

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