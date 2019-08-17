U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Циципас VS А.Рублев

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Стефанос Циципас - Андрей Рублев

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стефанос Циципас
Стефанос
Циципас
ГрецияГреция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей
Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
43
Последние матчи
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