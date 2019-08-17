U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Циципас VS А.Рублев
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Стефанос Циципас - Андрей Рублев
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефанос
Циципас
Циципас
Греция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)83
- Возраст21
ATP рейтинг8
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Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг43
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