U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Эванс VS Л.Пуй

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Даниэль Эванс - Люка Пуй

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниэль Эванс
Даниэль
Эванс
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
58
Последние матчи
Больше матчей
Люка Пуй
Люка
Пуй
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
27
Последние матчи
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