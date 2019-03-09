U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Эванс VS Л.Пуй
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Даниэль Эванс - Люка Пуй
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниэль
Эванс
Эванс
Великобритания
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг58
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
4
3
6
3
Д.Эванс✓
6
6
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6
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Люка
Пуй
Пуй
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)81
- Возраст25
ATP рейтинг27
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
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Ф.Кольшрайбер
3
6
4
4
Л.Пуй✓
6
4
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6
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Первый раунд
Д.Кудла
3
66
Л.Пуй✓
6
78
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