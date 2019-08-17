U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Рублев VS Ж.Симон
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Андрей Рублев - Жиль Симон
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Жиль Симон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг43
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Циципас
4
77
67
5
А.Рублев✓
6
65
79
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
3
64
Д.Шаповалов✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Куэрри
64
610
А.Рублев✓
77
712
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев✓
65
6
6
А.Рамос
77
3
1
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фаббиано
4
2
А.Рублев✓
6
6
Больше матчей
Жиль
Симон
Симон
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст34
ATP рейтинг40
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Фратанджело
7
5
5
5
Ж.Симон✓
5
7
7
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Каррено✓
7
77
Ж.Симон
5
64
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот✓
6
6
Ж.Симон
4
2
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
4
65
Н.Кирьос✓
6
77
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Симон
2
3
6
6
6
Т.Сандгрен✓
6
6
4
3
8
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