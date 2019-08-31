U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 1/4 финала
Р.Федерер VS Г.Димитров
4 сентября 2019 г. Начало после 01:00
Arthur Ashe Stadium
Матч
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Онлайн - Роджер Федерер - Григор Димитров
U.S. Open Мужчины - 04 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роджер
Федерер
Федерер
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст38
ATP рейтинг3
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Р.Федерер✓
6
6
6
Д.Гоффен
2
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Федерер✓
6
6
6
Д.Эванс
2
2
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер✓
3
6
6
6
Д.Джумхур
6
2
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Федерер✓
4
6
6
6
С.Нагал
6
1
2
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Федерер
3
4
А.Рублев✓
6
6
Больше матчей
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг78
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Димитров✓
7
6
6
А.Де Минаур
5
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Димитров✓
7
710
6
К.Майхрзак
5
68
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
A
Г.Димитров✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
1
77
4
3
Г.Димитров✓
6
62
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
7
4
64
С.Вавринка✓
5
6
77
Больше матчей
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