U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 1/4 финала

Р.Федерер VS Г.Димитров

4 сентября 2019 г. Начало после 01:00

Arthur Ashe Stadium
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Роджер Федерер - Григор Димитров

U.S. Open Мужчины - 04 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Роджер Федерер
Роджер
Федерер
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    38
ATP рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей
Григор Димитров
Григор
Димитров
БолгарияБолгария
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
78
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Роджер Федерер притворялся немощным в первых матчах, но отдал Гоффену всего 4 гейма

US Open
01/09/2019

Федерер против Гоффена на Eurosport 1. Они уже ждут тебя у экрана

US Open
01/09/2019

Федерер уличил молодежь в недостаточном таланте. Но сам был не лучше

US Open
31/08/2019

Федерера разозлили слова Эванса про влияние на организаторов турниров

US Open
31/08/2019