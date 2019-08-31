Онлайн - Роджер Федерер - Григор Димитров

U.S. Open Мужчины - 04 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роджер Федерер - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.