U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Клижан VS М.Чилич
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Мартин Клижан - Марин Чилич
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мартин Клижан - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мартин
Клижан
Клижан
Словакия
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг83
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М.Копил✓
6
3
6
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77
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6
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Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст30
ATP рейтинг23
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