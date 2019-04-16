U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Клижан VS М.Чилич

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Мартин Клижан - Марин Чилич

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мартин Клижан - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мартин Клижан
Мартин
Клижан
СловакияСловакия
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
83
Последние матчи
Больше матчей
Марин Чилич
Марин
Чилич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    89
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей

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