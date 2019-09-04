U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Полуфинал

Д.Медведев VS Г.Димитров

6 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Даниил Медведев - Григор Димитров

U.S. Open Мужчины - 06 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 06 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей
Григор Димитров
Григор
Димитров
БолгарияБолгария
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
78
Последние матчи
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