U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Полуфинал
Д.Медведев VS Г.Димитров
6 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Даниил Медведев - Григор Димитров
U.S. Open Мужчины - 06 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 06 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
66
3
6
1
Д.Медведев✓
78
6
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Кёпфер
6
3
2
62
Д.Медведев✓
3
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев✓
77
4
79
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
У.Дельен
3
5
7
3
Д.Медведев✓
6
7
5
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран
4
1
2
Д.Медведев✓
6
6
6
Больше матчей
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг78
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
6
4
6
4
2
Г.Димитров✓
3
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Димитров✓
7
6
6
А.Де Минаур
5
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Димитров✓
7
710
6
К.Майхрзак
5
68
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
A
Г.Димитров✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
1
77
4
3
Г.Димитров✓
6
62
6
6
Больше матчей
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