U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

В.Поспишил VS К.Хачанов

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Вашек Поспишил - Карен Хачанов

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вашек Поспишил - Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Вашек Поспишил
Вашек
Поспишил
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
216
Последние матчи
Больше матчей
Карен Хачанов
Карен
Хачанов
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    88
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
9
Последние матчи
Больше матчей

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