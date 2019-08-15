U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
В.Поспишил VS К.Хачанов
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Вашек Поспишил - Карен Хачанов
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вашек Поспишил - Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Вашек
Поспишил
Поспишил
Канада
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст29
ATP рейтинг216
Последние матчи
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим✓
6
63
77
В.Поспишил
2
77
63
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим✓
5
6
6
6
В.Поспишил
7
2
4
3
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис✓
7
6
В.Поспишил
5
4
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Поспишил✓
77
7
М.Раонич
63
5
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Майер
3
5
В.Поспишил✓
6
7
Больше матчей
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Л.Пуй✓
63
6
6
К.Хачанов
77
4
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Кирьос
77
64
2
К.Хачанов✓
63
77
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Хачанов
1
66
Д.Медведев✓
6
78
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов✓
6
6
А.Зверев
3
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Хачанов✓
67
7
6
Ф.Оже-Альяссим
79
5
3
Больше матчей
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