U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Я.Штруфф VS К.Рууд
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Каспер Рууд
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Каспер Рууд на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг37
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6
6
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Каспер
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Рууд
Норвегия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)77
- Возраст20
ATP рейтинг54
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