U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Изнер VS Я.Штруфф

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Джон Изнер - Ян-Леннард Штруфф

U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Изнер - Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Джон Изнер
Джон
Изнер
СШАСША
  • Рост (м)
    2.08
  • Вес (кг)
    108
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
14
Последние матчи
Больше матчей
Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард
Штруфф
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
37
Последние матчи
Больше матчей

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