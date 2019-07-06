U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Изнер VS Я.Штруфф
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Джон Изнер - Ян-Леннард Штруфф
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Изнер - Ян-Леннард Штруфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джон
Изнер
Изнер
США
- Рост (м)2.08
- Вес (кг)108
- Возраст34
ATP рейтинг14
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Изнер✓
6
6
6
Г.Гарсия-Лопес
3
4
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено✓
6
61
78
Д.Изнер
4
77
66
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
63
6
5
Д.Изнер✓
77
1
7
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин✓
6
6
Д.Изнер
3
4
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Томпсон
6
3
66
Д.Изнер✓
3
6
78
Больше матчей
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг37
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф✓
6
6
6
К.Рууд
4
4
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Медведев✓
6
6
Я.Штруфф
2
1
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Штруфф✓
6
65
78
С.Циципас
4
77
66
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
5
64
Я.Штруфф✓
7
77
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Басилашвили✓
2
6
6
Я.Штруфф
6
2
3
Больше матчей
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