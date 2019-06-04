U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
К.Нисикори VS ...
30 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кэй Нисикори - ...
U.S. Open Мужчины - 30 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кэй Нисикори - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 30 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кэй
Нисикори
Нисикори
Япония
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг7
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Клан
2
6
3
5
К.Нисикори✓
6
4
6
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Трунхеллити
1
1
A
К.Нисикори✓
6
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Нисикори
62
4
Й.Нисиока✓
77
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Гаске✓
66
6
77
К.Нисикори
78
2
64
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Нисикори
6
1
4
4
Р.Федерер✓
4
6
6
6
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