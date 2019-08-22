U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Т.Коккинакис VS Р.Надаль
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Танаси Коккинакис - Рафаэль Надаль
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Танаси Коккинакис - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Танаси
Коккинакис
Коккинакис
Австралия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)82
- Возраст23
ATP рейтинг203
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Коккинакис✓
6
710
64
6
И.Ивашко
3
68
77
2
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
1/4 финала
Т.Коккинакис
3
3
Р.Албот✓
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Пуй
6
4
3
Т.Коккинакис✓
2
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Жанвье
4
4
Т.Коккинакис✓
6
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Даниэль✓
5
4
Т.Коккинакис
7
2
A
Больше матчей
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
3
2
2
Р.Надаль✓
6
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Финал
Р.Надаль✓
6
6
Д.Медведев
3
0
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Надаль✓
Г.Монфис
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Надаль✓
2
6
6
Ф.Фоньини
6
1
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Надаль✓
6
6
Г.Пелья
3
4
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое