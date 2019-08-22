U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Х.Чон VS Р.Надаль
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Хён Чон - Рафаэль Надаль
U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хён
Чон
Чон
Южная Корея
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст23
ATP рейтинг170
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
6
5
3
63
Х.Чон✓
1
2
7
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон✓
3
6
65
6
6
Э.Эскобедо
6
4
77
4
2
ATP Роттердам
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
61
2
Н.Басилашвили✓
4
77
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
2
6
2
4
П.Эрбер✓
6
1
6
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон✓
65
65
6
6
6
Б.Клан
77
77
3
2
4
Больше матчей
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Коккинакис
A
Р.Надаль✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
3
2
2
Р.Надаль✓
6
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Финал
Р.Надаль✓
6
6
Д.Медведев
3
0
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Надаль✓
Г.Монфис
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Надаль✓
2
6
6
Ф.Фоньини
6
1
2
Больше матчей
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