U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Д.Кёпфер VS Д.Медведев
1 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Доминик Кёпфер - Даниил Медведев
U.S. Open Мужчины - 01 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Кёпфер - Даниил Медведев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Доминик
Кёпфер
Кёпфер
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)82
- Возраст25
ATP рейтинг118
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Кёпфер✓
6
77
4
6
Н.Басилашвили
3
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
4
4
62
Д.Кёпфер✓
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер✓
6
77
5
7
Х.Мунар
4
62
7
5
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер
3
4
Т.Фритц✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Кёпфер
0
3
5
Д.Шварцман✓
6
6
7
Больше матчей
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев✓
77
4
79
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
У.Дельен
3
5
7
3
Д.Медведев✓
6
7
5
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран
4
1
2
Д.Медведев✓
6
6
6
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Одиночный разряд
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Д.Медведев✓
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6
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6
3
3
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3
6
6
Больше матчей
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