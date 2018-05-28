U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Коккинакис VS И.Ивашко
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Танаси Коккинакис - Илья Ивашко
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Танаси Коккинакис - Илья Ивашко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Танаси
Коккинакис
Коккинакис
Австралия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)82
- Возраст23
ATP рейтинг203
Последние матчи
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
1/4 финала
Т.Коккинакис
3
3
Р.Албот✓
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Пуй
6
4
3
Т.Коккинакис✓
2
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Жанвье
4
4
Т.Коккинакис✓
6
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Даниэль✓
5
4
Т.Коккинакис
7
2
A
ATP Брисбен
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Коккинакис
66
4
Ж.Тсонга✓
78
6
Больше матчей
Илья
Ивашко
Ивашко
Белоруссия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)83
- Возраст25
ATP рейтинг144
Последние матчи
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Ивашко
3
66
Г.Монфис✓
6
78
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Ивашко✓
77
6
С.Квон
63
4
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино✓
77
6
И.Ивашко
63
3
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
1/4 финала
Ю.Умбер✓
7
3
6
И.Ивашко
5
6
2
ATP Ньюпорт
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Ивашко✓
6
6
К.Юбенкс
4
3
Больше матчей
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