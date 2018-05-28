U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Коккинакис VS И.Ивашко

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Танаси Коккинакис - Илья Ивашко

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Танаси Коккинакис - Илья Ивашко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Танаси Коккинакис
Танаси
Коккинакис
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
203
Последние матчи
Больше матчей
Илья Ивашко
Илья
Ивашко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
144
Последние матчи
Больше матчей

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